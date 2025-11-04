¿Es un punto de inflexión para el Eldense el triunfo ante el Algeciras?

El Eldense se acerca al playoff tras vencer al Algeciras en un duelo agónico. El tanto del triunfo, obra de Serra, llegó en el descuento. Los azulgranas jugaron toda la segunda mitad con un hombre menos por la roja a Guille Macho. Los andaluces igualaron hasta en dos ocasiones el marcador y los de Elda no se rindieron.

Ahora toca visitar al líder, al Atlético Madrileño. Será, una semana más, con Claudio Barragán en el banquillo. El de Manises continúa de manera provisional al frente del primer equipo, pero cada vez hay más opciones de que asuma las riendas definitivamente. El choque de este viernes puede ser clave.

Analizamos el Eldense-Algeciras y la actualidad azulgrana con el entrenador Santi Rico y los periodistas Ángel Sánchez, Miguel Ángel Monera y Fernando García.