El PSOE de Elche acusa al gobierno local del PP y Vox de “dejadez” en el mantenimiento de los espacios públicos

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha lamentado este jueves el “absoluto abandono” en el que se encuentran los parques, jardines y espacios públicos del municipio.

La concejala Patricia Maciá ha asegurado que esas zonas están “descuidadas” y “sin mantenimiento”.

Ha acusado al gobierno local, formado por el PP y Vox, de “dejadez”.

La concejala socialista Patricia Maciá ha denunciado que hay zonas públicas de barrios como El Plá, Sector V, Altabix, Carrús, Travalón-campo de fútbol, Los Palmerales y pedanías como Las Bayas o Torrellano que acumulan “varios meses” sin mantenimiento: “Incluso hay vecinos que nos comentan que están recogiendo firmas en la zona de avenida de Labradores para exigir una actuación inmediata por parte del equipo de gobierno”, ha afirmado Patricia Maciá que ha incidido en que el Grupo Socialista en el Ayuntamiento ilicitano lleva “mucho tiempo” denunciando esa situación “pero tanto el alcalde como el concejal del área hacen caso omiso o quizá están esperando a que todo esté ya prácticamente como un desierto, que es lo que parecen ya algunas áreas, y de cara ya a las elecciones empiecen a hacerse videos con las actuaciones de la nueva contrata de casi veinte millones de euros, pero lo que no se entiende es que no haya un mínimo mantenimiento, de riego, de poda, de desbroce con las brigadas municipales que existen y siempre han existido”.

Maciá ha recalcado que con el periodo estival siempre se secan más rápidamente la vegetación, al tiempo que ha apuntado que “nunca en la vida las zonas verdes han estado como ahora, ni los árboles tan secos, ni los matorrales que nacen en las aceras y crecen hasta que no se puede pasar y eso se llama abandono y dejadez de este gobierno”.