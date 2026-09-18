El PSOE critica los recortes en la dotación económica del Ayuntamiento a los premios literarios Ciutat d’Elx

El concejal socialista Vicente Alberola pide al equipo de gobierno que ponga atención en las quejas de colectivos que solicitan más presencia del valenciano tanto en campañas institucionales, como la cartelería de obras o el sistema de alerta de emergencia del Camp d’Elx

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Vicente Alberola ha afeado la decisión de la Concejalía de Educación de recortar el importe de los premios Ciutat d’Elx en dos mil euros sin dar ninguna explicación. Estos premios se crearon en 1984 y son un referente entre los premios literarios más reconocidos de la Comunidad Valenciana y al que han concurrido prestigiosos escritores de todo el ámbito lingüístico. Así al menos reza en la nota de prensa del ayuntamiento de 2025 que se encuentra en la página web del ayuntamiento. “Por un lado el equipo de gobierno habla de que son premios prestigiosos, pero, por otro lado, les recorta la dotación económica sin decir ni mu”.

Alberola indica que no se entiende que resten dos mil euros a los premios literarios, “cuando ese dinero se lo gastan en una hora en un cóctel. Aquí se ven las prioridades de unos y de otros”. Además, añade que “cada año se les da menos publicidad como si no importaran”.

Vicente Alberola se ha hecho eco de las quejas que han registrado colectivos como El Tempir al ayuntamiento en la que piden más presencia del valenciano en las campañas institucionales como, por ejemplo, la del sistema de emergencia en el Camp d’Elx o la cartelería de las obras que se hacen a pie de calle, como, por ejemplo, la cartelería de las obras de la Plaza del Congreso Eucarístico.

El concejal socialista ha pedido al equipo de gobierno que restablezca la cantidad económica de los premios y utilice el valenciano en las campañas institucionales a pie de calle como la cartelería de obras o los avisos de alerta.