PLD Space de Elche, elegida para desarrollar la próxima generación de lanzadores privados europeos

La empresa PLD Space de Elche ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) para desarrollar la próxima generación de lanzadores privados europeos.

El contrato adjudicado a la mercantil ilicitana del sector aeroespacial tiene un montante económico global de casi 159 millones de euros y contempla tanto el impulso del servicio comercial de lanzamiento orbital de la compañía como el incremento progresivo de su cadencia de lanzamientos hasta el año 2030, así como la mejora de la capacidad orbital que respaldará el desarrollo de nuevas prestaciones para el cohete ‘MIURA 5’ que está construyendo PLD Space.

Para la empresa ilicitana, ese contrato de la ESA al que ha accedido “confirma la madurez de la hoja de ruta” que lleva años recorriendo en pro de liderar “una capacidad europea de lanzamiento concebida para crecer con una ambición sólida, basada en una tecnología, una industria y una capacidad de ejecución bajo” el control de PLD Space.

Con este contrato, PLD Space consolida su posición como una de las principales compañías espaciales privadas de Europa y avanza en su misión de proporcionar capacidades de lanzamiento soberanas, resilientes y competitivas para Europa durante las próximas décadas.

Autonomía estratégica

Desde PLD Space se ha destacado este jueves que “en un momento en el que el acceso al espacio se ha convertido en un elemento determinante para la autonomía estratégica, Europa está redefiniendo su capacidad de lanzamiento sobre la base de la resiliencia, la competitividad y la independencia”.

En ese sentido, el comunicado de la mercantil aeroespacial ilicitana apunta que “la selección de PLD Space por parte de la ESA refuerza el papel de la compañía como proveedor europeo de servicios de lanzamiento, desarrollando las tecnologías y las capacidades industriales necesarias para garantizar un acceso fiable y soberano al espacio”.

A juicio de Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space, “confirma la madurez de la hoja de ruta que llevamos años construyendo: una capacidad europea de lanzamiento concebida para crecer con una ambición sólida, basada en una tecnología, una industria y una capacidad de ejecución bajo nuestro propio control".

La selección refuerza, además, el modelo industrial de la compañía, basado en la integración vertical, el desarrollo de tecnologías robustas y una metodología de validación 'test-like-you-fly', que replica en tierra las condiciones reales de vuelo.

Este enfoque ha permitido a la compañía avanzar desde el éxito de MIURA 1 hasta la fase final de desarrollo de MIURA 5, al tiempo que continúa ejecutando la ambiciosa hoja de ruta tecnológica presentada públicamente en 2024.

Con este contrato, PLD Space consolida su posición como una de las principales compañías espaciales privadas de Europa y avanza en su misión de proporcionar capacidades de lanzamiento soberanas, resilientes y competitivas para Europa durante las próximas décadas, han asegurado.