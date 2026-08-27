El Plan de Asfaltado en Elche actúa en Carrús y continuará en Perleta

En Elche se están llevando a cabo labores de renovación de asfalto. En concreto, hoy los trabajos están ubicados en la calle Alfonso Sánchez Torres, en el barrio de Carrús. Esta actuación está dentro del Plan de Asfaltado para el casco urbano y las pedanías del Ayuntamiento de Elche, que está dotado con un presupuesto de un millón de euros.

En este enclave ha estado esta mañana el concejal de Servicios y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Elche, Claudio Guilabert, que ha destacado que en septiembre va a comenzar un nuevo pliego de asfaltado que se sumará al de renovación de aceras.

Guilabert ha señalado que está prevista la próxima actuación en el camino de Monforte del Cid a Santa Pola, en Perleta, donde se espera que se asfalte un tramo de más de 1.000 metros de longitud. Además, ha asegurado que es la legislatura que más ha invertido en asfalto de los últimos 25 años.

El plan de aceras está previsto entre las zonas de Altabix y Pla Sector V. Se renovará la avenida de Alicante, además de la calle que da acceso a la Lonja, en la que se llevarán a cabo mejoras de aceras, iluminación y plantado de arbolado. Durante las próximas semanas esperan anunciar más actuaciones.

El edil también ha afirmado que otra de sus prioridades es la adecuación de los parques infantiles que, según Guilbert, ya se han renovado siete en lo que llevamos de año. En septiembre continuarán con la renovación de La Cuerna, El Monjo y el resto de los parques de Carrús y Pla Sector V.