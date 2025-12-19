Papá Noel se acerca a Elche donde va a disfrutar este sábado de un recibimiento multitudinario

Papá Noel está cada vez más cerca de Elche. Tiene previsto llegar este sábado por la tarde. Será concretamente a las 18:00 horas y, como es tradicional, tendrá un recibimiento multitudinario, que le acompañará durante su recorrido por la ciudad.

Santa Claus arribará a la plaza Francesc Cantó, en el barrio de Carrús, desde donde comenzará la cabalgata que lo conducirá a los alrededores del Palacio de Altamira, concretamente a la calle Diagonal del Palau donde lo estará esperando una delegación formada por el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, la concejala de Festejos, Inma Mora, y las reinas y damas de las fiestas de Elche.

El primer edil ilicitano entregará a Papá Noel la llave de la ciudad para que en la noche del miércoles al jueves de la próxima semana pueda entrar en todas las viviendas del municipio ilicitano.

La cabalgata discurrirá por la avenida de Novelda, calles Jorge Juan y Vicente Blasco Ibáñez. En ella se espera la participación de más de medio millar de personas. Habrá más de 170 patinadores. También habrá presencia de personajes Disney, un espectáculo interactivo, zancudos, elfos y bailarines.

La carroza de Papá Noel, acompañado de sus renos, cerrará el desfile.

Tramo azul

Un año más habrá un tramo azul donde la música dejará de sonar, destinado a personas con algún tipo de discapacidad intelectual o de espectro autista y a quienes los ruidos y estímulos pueden estresarles.

Después del acto de entrega de la llave de la ciudad, Papá Noel y sus elfos permanecerán en la calle Diagonal del Palau hasta las 22:00 horas. En se va a instalar una casita para que reciba las cartas de los más pequeños.

Además, en esa misma zona se va a habilitar un espacio reservado y señalizado como tramo azul en el que los asistentes accederán con preferencia y serán recibidos por un elfo que actuará con ellos de mediador.