La nueva camiseta de Argentina con las tres estrellas: ¿cuándo sale a la venta?

Argentina es la nueva campeona del mundo. Y Leo Messi se confirma como el mejor jugador del planeta fútbol, el único capaz de haber levantado todos los títulos que ha disputado. Ahora la nueva camiseta albiceleste pasará a lucir tres estrellas conmemorativas de los mundiales ganados por Argentina en la Copa del Mundo de los años 1978, 1986 y 2022. Los goles de Leo Messi, por partida doble, y Ángel di Maria, más la gran actuación del Dibu Martínez propició la tremenda alegría de sus seguidores y gran parte de los aficionados al fútbol.

Después de proclamarse Argentina como nueva campeona del Mundo y a pocos días de la llegada de Papá Noel y de los Reyes Magos de Oriente, se ha desatado la locura por adquirir la nueva remera de Argentina. Las existencias en Adidas se agotaron en la previa de la final contra Francia, y, además, ahora se reclama la compra de la camiseta oficial que mostrará las tres estrellas, como la que lució la selección argentina en la celebración del título logrado en Qatar.

Adidas felicita a Messi por el Mundial

El equipo de Lionel Scaloni, en la ceremonia de entrega de medallas y de la Copa del Mundo, se enfundó la nueva camiseta de las tres estrellas de Adidas. La marca, en la portada de su página web, felicita al combinado nacional albiceleste por el éxito alcanzado y enlaza a los visitantes a su portal de compras: "El mejor del mundo. Messi lo consigue todo en el mundo del fútbol con la victoria de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA". En el catálogo hay diferentes prendas de la firma y, entre ellas, algunos productos como pantalones, sudaderas o piezas de entrenamiento de Argentina, pero no se encuentra la camiseta oficial.

La nueva camiseta de Argentina tendrá que esperar

La nueva camiseta de Argentina aún no se encuentra disponible en la nueva colección y apenas quedan existencias, a nivel mundial, de la genérica o de la de dos estrellas. Hay otras páginas no oficiales que se han afanado para moverse rápìdo y llegar a tiempo para satisfacer la gran demanda de búsquedas por internet, si bien es cierto que no hay tiempo material para que los pequeños, y los no tan pequeños, puedan cumplir su deseo de que la Navidad regale esta camiseta, que parece que tendrá que esperar hasta el año que viene, aunque el gran sueño para ellos de ver a Argentina en lo más alto sí se ha hecho realidad.