Novelda firma el documento de cancelación de la deuda histórica

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, ha firmado esta mañana, junto a la concejala de Hacienda, Ana Sabater, el documento de cancelación definitiva del préstamo de reagrupación que ha constituido la denominada deuda histórica del municipio, culminando así un proceso de amortización anticipada que ha permitido liberar al Ayuntamiento de una carga financiera que ha condicionado su gestión durante más de una década.

La operación, que pone fin a una deuda que en la pasada década llegó a rozar los 40 millones de euros y que en 2019 superaba los 15 millones, y cierra una etapa marcada por planes de ajuste y tutela financiera, se ha llevado a cabo gracias al remanente positivo de tesorería del ejercicio 2025, que asciende a aproximadamente 2,46 millones de euros, de los que una parte relevante ha sido destinada a la amortización anticipada de la deuda, en torno a 936.000 euros.

Tras la firma del documento, Fran Martínez ha señalado que “Novelda, por fin, ha liquidado su deuda histórica y se abre un nuevo horizonte que nos permitirá realizar inversiones sin estar sujetos a la fiscalización de ningún Plan de Ajuste”. Además ha subrayado que la nueva situación de independencia financiera permitirá no solo reforzar la inversión para la mejora de la ciudad, sino también “ir ajustando los impuestos” en un ajuste progresivo de la presión fiscal.

El remanente de 2025 no solo ha permitido la cancelación definitiva del préstamo de reagrupación, sino también planificar un conjunto de inversiones que combinan actuaciones de conservación patrimonial, mejora de infraestructuras y modernización de servicios públicos.

Entre ellas destacan la rehabilitación de la Ermita de Sant Felip, con una inversión cercana a los 225.000 euros, así como la Fase II de la rehabilitación de la muralla norte del Castillo de la Mola, también dotada con alrededor de 225.000 euros. A estas actuaciones se suman diferentes proyectos en materia de cultura, deportes y urbanismo, que incluyen mejoras en instalaciones deportivas, equipamientos culturales, parques y alumbrado público, dentro de un paquete global de inversiones financiado con cargo al superávit municipal.