El Museo Paleontológico de Elche recibió 22.000 visitantes en 2025

El Museo Paleontológico de Elche (MUPE) ha cerrado su mejor tercer año con 22.068 visitantes en 2025. El 78% de las visitas corresponden a público particular, mientras que el 22% pertenecen a grupos, siendo en su mayoría grupos de escolares.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, en el ámbito nacional los ilicitanos continúan siendo los más habituales con un 65%, demostrando así el interés por conocer y disfrutar del MUPE. Asimismo, un 25% proceden de otras localidades de la Comunidad Valenciana y un 10% del resto de comunidades.

Por su parte, el público extranjero ha representado un 17% del total de visitas, lo que supone un incremento del 41% con respecto a 2024, siendo los europeos los más habituales. “El museo ha demostrado un año más su apuesta firme por la gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico de Elche y la importancia de su divulgación para acercarlo a la sociedad” concluye Ainara Aberasturi, directora del MUPE.

Además, el MUPE ha puesto en marcha a lo largo de 2025 numerosas actividades, destacando entre ellas la celebración del Día Internacional de la Geodiversidad, promovida por la UNESCO o el proyecto de accesibilidad MUPETEA, dirigido a niños y niñas con TEA. También es reseñable la participación en proyectos de investigación a nivel nacional o la presentación de ejemplares de los fondos del museo únicos a nivel mundial, además de la guía del museo