El Museo Paleontológico de Elche recibe una subvención en materia de accesibilidad para personas con autismo

El Museo Paleontológico de Elche (MUPE) ha sido beneficiario de la segunda convocatoria de ayudas 2026 de la Fundación Juan Perán-Pikolinos, en lo que al área de cultura respecta.

Esta subvención, junto con la colaboración de la Asociación Ilicitana de Trastornos del Espectro Autista (AITEAL), permitirá que el museo continúe avanzando en materia de accesibilidad para personas con autismo.

Concretamente, la ayuda se encuentra destinada al proyecto MUPETEA, una iniciativa puesta en marcha en 2025 que contempla la formación de técnicos del museo en atención a personas con autismo, la mejora de la señalética en sus instalaciones, la formación de guías y la realización de talleres y visitas adaptadas específicamente a los intereses de los usuarios.

Ainara Aberasturi, directora del museo, ha explicado que “proyectos como MUPETEA suponen un reto en la accesibilidad. Impulsan el conocimiento del patrimonio geológico y paleontológico más cercano, transformando el museo en un espacio terapéutico, lleno de oportunidades y amigable para personas con TEA”.

Asimismo, este año se ha sumado a la iniciativa el podcast ‘Dino-TEA’. Se trata de una propuesta, abierta al público y grabada en directo en el MUPE, en la que jóvenes con autismo diseñan la temática y los contenidos de los episodios, en colaboración con los paleontólogos del museo.