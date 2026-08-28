Agosto se despide en Elche, Santa Pola y Crevillent con un fin de semana soleado y temperaturas máximas de 30 grados

El último fin de semana de agosto va a ser soleado en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó, con temperaturas máximas en torno a los 30-31 grados centígrados y las mínimas van a descender de manera significativa, situándose, tanto mañana sábado como el domingo en alrededor de 20 o 21 grados.

Nubes este viernes

Este viernes va a ser una jornada con nubosidad por la mañana. Hasta mediodía no se descarta que se registre alguna lluvia débil de forma ocasional.

Por la tarde volverá el sol y se abrirán los claros en el cielo.

Las temperaturas máximas van a ser un poco más bajas que las de ayer. Así, se espera que el termómetro alcance en Elche y Santa Pola los 29 grados centígrados. En Crevillent se prevén valores máximos de 30 grados.

El viento soplará en general flojo, de noroeste por la mañana y sureste por la tarde.