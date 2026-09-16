El Meed Festival vuelve este sábado a L’Escorxador con una jornada de música y arte

El CCC L’Escorxador acogerá el próximo sábado, 19 de septiembre, una nueva edición del Meed Festival, un encuentro que vuelve a reunir música y arte en una jornada abierta a todos los públicos. La undécima edición se desarrollará desde las 18:00 horas gastar las 3:00 de la madrugada con entrada gratuita hasta completar el aforo.

La edil de Cultura, Irene Ruiz, ha destacado que “Meed Festival es una propuesta que apuesta por la creación artística y la música en un mismo espacio, ofreciendo al público una experiencia diferente y dando cabida también a nuevos talentos”.

A lo largo de la jornada participarán más de 20 artistas a través de diferentes disciplinas y formatos, con propuestas de fotografía, pintura y collage. La programación musical recorrerá distintos estilos, desde el Funky y el disco hasta el house y la música electrónica.

Entre los artistas invitados destacan la argentina Lucía Scholtus y el colombiano YoungLolo, dos DJ que actuarán por primera vez en Elche y que se incorporan a una programación pensada para ofrecer una amplia variedad de sonidos y propuestas.

El festival contará también con la zona infantil Meed Kids, que ofrecerá diferentes actividades para los más pequeños de la mano de Oruguitas. Además, los asistentes podrán disfrutar de una zona de food trucks con distintas propuestas gastronómicas para completar la jornada.

Irene Ruiz ha animado a la ciudadanía a acudir a L’Escorxador y disfrutar de esta nueva edición del festival. “Queremos que la cultura siga ocupando nuestros espacios y que propuestas como Meed permitan al público descubrir artistas, estilos y formas de expresión diferentes”, ha señalado.