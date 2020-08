Más de 500 policías evitarán aglomeraciones en las "no fiestas" de Elche

La Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde, Carlos González, y compuesta por representantes del Ayuntamiento y responsables de Policía Local, Policía Nacional, Policía Autonómica, Guardia Civil y Bomberos, se han reunido en el Centro de Congresos de Elche para adoptar especiales medidas de control con la intención de frenar la propagación del virus durante los días más señalados de las fiestas patronales ilicitanas, que han sido suspendidas.

La noche del 13 de agosto es la que más preocupa, ya que coincide la Nit de l’Albà con la celebración del primer partido de play off del Elche CF, dos celebraciones que pueden generar aglomeraciones y reuniones de familiares y amigos. Por esta razón, se ha hecho un llamamiento a los aficionados del equipo para que lo animen desde las redes sociales pero no en la calle. Aún así, habrá presencia policial en las inmediaciones del estadio Martínez Valero a la hora del partido para evitar aglomeraciones. Igualmente preocupa la jornada del 14 de agosto, Nit de la Roà, tradicional noche de encuentros masivos en la calle.

Ante estos próximos acontecimientos, la Junta Local de Seguridad ha acordado desplegar un dispositivo especial de vigilancia compuesto por 550 agentes policiales que focalizarán su acción en los días clave de las fiestas y en los eventos citados. Su función será supervisar el cumplimiento de las medidas preventivas y de control de aforos para evitar aglomeraciones que faciliten la propagación del virus. Habrá más policías en la calle para aumentar la vigilancia e insistir en el uso de mascarillas y distanciamiento social.

Por otra parte, se regularán los encuentros y las reuniones privadas de más de 50 personas deberán ser notificadas previamente al Ayuntamiento. En cuanto a las reuniones privadas que superen las 150 personas, precisarán de un permiso específico para poder celebrarse, autorización que deberá conceder el Ayuntamiento.

El alcalde también ha alertado sobre la prohibición del uso de carretillas de cara al día 13, y ha asegurado que “no está permitido el uso de las carretillas en ningún lugar de la vía pública; y también recordar a los jóvenes y no tan jóvenes para que actúen con responsabilidad porque no está permitido el botellón”. González ha dicho que “este año no toca” y ha pedido a la ciudadanía “cumplir con las recomendaciones de las autoridades para que ésta sea una semana en la que frenemos el virus, no que se propague”. Según el alcalde, “la responsabilidad para frenar la pandemia pasa necesariamente por la conducta individual de cada uno de nosotros”.

Desde el inicio de la pandemia, la Policía Local de Elche ha abierto casi 2.000 expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa de prevención, de los que 260 se corresponden con el pasado fin de semana, período en el que también se identificaron a 61 jóvenes por hacer botellón.