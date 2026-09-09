Más de 39.000 alumnos inician el nuevo curso escolar en Elche con nuevas aulas en el CEIP Dama d’Elx, CEIP Miguel de Cervantes y CEIP El Toscar.

El nuevo curso escolar 2026-2027 ha comenzado este miércoles 9 de septiembre en los centros educativos de Elche con un total de 39.200 alumnos, de los que 17.100 son de Educación Infantil y primaria, 11.800 de Secundaria, 3.500 de Bachillerato y 6.800 de Formación de Profesional, además de los 700 alumnos de las Escuelas Infantiles Municipales.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha destacado el caso del Princesa de Asturias afirmando que finalmente todos los padres han podido matricular a sus hijos e hijas en el IES que habian elegido pese a los problemas iniciales para poder conseguirlo.

También se han despejado las dudas respecto al Conservatorio de Música, donde han comenzado los trabajos de reparación de la cubierta del edificio actual y en la Junta de Gobierno Local de este jueves se aprobará el inicio de la licitación de las catas, el proyecto y dirección de estos trabajos en Candalix, donde está previsto ubicar el futuro nuevo Conservatorio y que cuentan con un plazo de alrededor de 5 semanas, por importe de 65.000 euros.

Respecto al plan de acondicionamiento térmico por parte de la Generalitat Valenciana, el primer edil ilicitano ha afirmado que ya se ha hecho efectivo el ingreso a los centros educativos, que irán adaptando la climatización en cada uno de ellos.

Por su parte, la edil de Educación, María Bonmatí, ha señalado que durante los meses de verano se han recibido 418 solicitudes de escolarización sobrevenida: 74 en Educación Infantil, 137 en Primaria y 207 en Secundaria. Casi la mitad ya tienen plaza asignada a través de las diferentes comisiones de escolarización y el resto se asignará en los próximos días.En este sentido, ha indicado que la mayor demanda se concentra en 6º de Primaria, por lo que la Inspección Educativa ha solicitado habilitar tres nuevas aulas en el CEIP Dama d’Elx, CEIP Miguel de Cervantes y CEIP El Toscar.