Luz verde a la concesión de 141 distinciones a agentes de la Policía Local de Elche

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de la Medalla de Plata al Mérito Policial a 84 agentes, oficiales e inspectores por su trayectoria profesional y servicios prestados, que en ocasiones han excedido el estricto cumplimiento del deber y de ahí el reconocimiento institucional a estas acciones. El edil de Relaciones Institucionales, en calidad de portavoz de la Junta de Gobierno Local, Juan de Dios Navarro, ha señalado que también se ha acordado conceder diplomas por servicios destacados a 57 integrantes del Cuerpo de la Policía Local de Elche por diferentes intervenciones policiales. Estas distinciones se entregarán el próximo 27 de septiembre durante el acto del patrón de la Policía Local de Elche.

Por otra parte, se ha aprobado el proyecto de abastecimiento de agua potable a la partida del Llano de San José en su fase II, incluido en el plan para mejorar el abastecimiento de agua potable en el Camp d’Elx Oeste.Esta segunda fase contempla la actuación en los caminos de la Casilla Alta y de Sevilla, así como en una calle aledaña y las obras comenzarán en la acera de la vía de servicio de la carretera N-340, en el tramo comprendido entre Elche y Crevillente.El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 509.149 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de cinco meses. Según Navarro, esta actuación la instalación de 973 metros de conducción de agua potable de fundición dúctil, cinco hidrantes, dos puntos de toma de muestras para el control de la calidad del agua, 11 válvulas de compuerta y un contador electromagnético no incluido en el presupuesto de la obra y que será asumido por Aigües d’Elx.Este contador quedará integrado en el sistema de control centralizado de Aigües d’Elx, lo que permitirá realizar un seguimiento más eficiente de la red y mejorar la gestión del suministro. Con esta actuación se prevé que puedan disponer de agua potable 27 viviendas de la pedanía de Llano de San José, además del Centro Cívico de la zona. El siguiente paso será la aprobación de la licitación del proyecto por parte del Consejo de Administración Aigües d’Elx, para su posterior publicación en el portal de Contratación.

En la reunión de este jueves también se ha aprobado el proyecto de urbanización del sector E-18, que va a suponer el desarrollo de este sector con la construcción de 126 viviendas en la parte sureste de la ciudad, frente al polideportivo de Palmerales, que linda al norte con la antigua Circunvalación Sur, al sur con la Ronda Rey Felipe VI y al este y al oeste con los sectores E-16 y E-17, junto al Camino Viejo de Santa Pola, aún sin desarrollar.Se trata de un sector residencial de baja densidad formado por 126 viviendas adosadas con parcelas de un mínimo de 250 metros cuadrados. La superficie total es de 74.550 metros cuadrados con una edificabilidad residencial de 20.076 metros cuadrados, además de 7.352 metros cuadrados de zonas verdes y una extensión de cerca de 1.600 metros cuadrados de equipamiento educativo-cultural.Según el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, “se trata de un nuevo paso para finalizar los trámites urbanísticos y sectores que llevan décadas de tramites se conviertan en una realidad, a la vez que cerrar el desarrollo urbano de nuestra ciudad y generar viviendas tan necesarias en la actualidad”

Asimismo, se ha acordado autorizar la redacción y tramitación del proyecto modificado del contrato de obras de construcción de 6 aulas de infantil y gimnasio en el C.E.I.P. Rodolfo Tomás Samper, incluido en el Plan Edificant. Navarro ha recordado que estas obras se adjudicaron a la mercantil Media Caña S.L por un total de 2’8 millones de euros y un plazo de ejecución de obras hasta el 30 de diciembre de 2026. En este sentido, se ha emitido informe favorable al inicio del expediente de modificación que supone una ampliación del plazo de finalización de 2 meses más.Entre los motivos técnicos alegados ha señalado el requerimiento de creación de una segunda salida de evacuación del comedor existente, la aparición de mayor porcentaje de roca y costra calcárea en el subsuelo y a menor profundidad que la prevista en el ensayo geotécnico preliminar, el cambio del sistema centralizado de clima y ventilación por uno que independice la climatización de la ventilación y la reubicación de los paneles de la instalación fotovoltaica sobre la cubierta del aulario existente frente a la solución inicialmente prevista en proyecto sobre la cubierta del gimnasio. El proyecto modificado no altera la naturaleza del contrato y las variaciones no supondrán incremento respecto del precio inicial