Juan Carlos Trujillo: "Tenemos un grupo fuerte que está invirtiendo en el Eldense"

El más que posible cambio de propiedad en el Eldense es un secreto a voces. Pascual Pérez es el presidente y todavía se deja ver por el Nuevo Pepico Amat en los partidos como local del cuadro azulgrana, pero desde hace unos meses es un grupo inversor liderado por el colombiano Juan Carlos Trujillo el que maneja la entidad. Con el exjugador Mario Rosas como cabeza visible y Carolina Holguín Tafur como cargo importante dentro del club, la venta se podría oficializar en cuestión de semanas.

Por primera vez, Juan Carlos Trujillo se ha referido al Eldense. Lo ha hecho en una entrevista en 'TeleTicino', con el periodista Luca Sciarini. El colombiano ha admitido que "hay un grupo fuerte que está invirtiendo en el fútbol español, en el Eldense". Trujillo ha añadido que se encuentran "analizando el tema junto con otras personas europeas y colombianas". Es decir, gana peso la teoría de que el grupo inversor está formado por más gente.

"Tenemos claro que estas alianzas son importantes y en eso estamos trabajando", ha afirmado Trujillo. Además, ha reconocido que se está buscando "ese intercambio de jugadores" y ha mencionado tres países: Colombia, España y Suiza.

Juan Carlos Trujillo es el presidente del Club Llaneros, de la Primera División colombiana. Ostenta parte importante de su propiedad. Más tarde, adquirió el Bellinzona en el fútbol suizo. Y ahora, a la cabeza de un grupo inversor, se ha introducido en España con el Eldense. Una operación que demuestra la conexión entre los tres clubes es la de Brandon Chury. Salió de Llaneros hacia el Bellinzona y ahora se encuentra a la espera del 'transfer' para que se confirme su fichaje por el Eldense.

Por Elda ha corrido el rumor durante todo el verano del cambio de propiedad. Tras no fructificar varios intentos, parece que solo queda la confirmación oficial de que el grupo inversor de Trujillo es el nuevo dueño de la entidad. Según ha podido conocer Onda Cero, ahora se encuentra en España. La cifra total de la operación, según distintas fuentes consultadas por este medio, podría rondar los 2,5 millones de euros. La idea es que Mario Rosas ejerza de CEO y la dirección deportiva de Víctor Lafuente lleve el peso de la planificación deportiva, como ha ocurrido en el mercado veraniego.

Carolina Holguín Tafur estuvo en el palco del Nuevo Pepico Amat ante el filial del Sevilla, al igual que en el duelo en Teruel. También presenció el choque en el Municipal Pinilla. Apunta a ser la nueva presidenta del Eldense y se encargaría de los temas administrativos del club.

Al margen del revuelo institucional, de momento el equipo de Javi Cabello ha empezado bastante bien la temporada. Se encuentra en lo más alto de la tabla, igualado a puntos con Europa, Ibiza y Cartagena. El juego no es el más brillante, pero hay que tener paciencia con una plantilla que ha tenido más de veinte refuerzos y una remodelación total en todas sus líneas.