El Hospital General de Elche y la UMH buscan la forma de bloquear parte del sistema inmune para prevenir la diabetes tipo 1

Conocer si bloquear una parte del sistema inmune, concretamente la vía de las proteínas interferones tipo I, puede ayudar a prevenir la diabetes tipo 1.

Este es el objetivo del estudio que tienen en marcha dos investigadores del Hospital General Universitario de Elche y de la Universidad Miguel Hernández ilicitana.

Se trata del doctor Reinaldo S. dos Santos, del hospital, y de Laura Marroquí del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE) de la UMH de Elche.

Ambos forman una unidad mixta de la Fundación Fisabio y, según ha desvelado este miércoles, los datos preliminares de la investigación sugieren que, en líneas celulares, inhibidores de la citada proteína pueden proteger a las células beta de la muerte causada por citocinas.

El proyecto está enfocado en probar los inhibidores de una proteína denominada Tirosina kinasa 2 (TYK2) en un modelo experimental de diabetes en ratones. Podría abrir la puerta a una nueva clase de tratamientos para prevenir o retrasar la diabetes tipo 1.

No en vano, los investigadores confían en que “los estudios propuestos ofrezcan una justificación preclínica sólida para avanzar hacia ensayos en humanos con inhibidores” de esa proteína, que estarían “enfocados en restaurar la secreción de insulina en pacientes con diabetes tipo 1 y, en última instancia, prevenir la enfermedad en pacientes que aún no hayan debutado, pero se encuentren en etapas presintomáticas”.

El proyecto se desarrolla con financiación de la European Foundation for the Study of Diabetes, que es una entidad cuyo objetivo es promover la investigación sobre la diabetes en Europa y aumentar la conciencia pública y la comprensión sobre la magnitud de la enfermedad.