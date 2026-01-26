El hospital de Elda implanta la neuromodulación de raíces sacras para tratar pacientes con trastornos del control urinario e intestinal

El departamento de salud de Elda ha implantado una novedosa técnica quirúrgica que está orientada a mejorar la calidad de vida de pacientes con trastornos del control urinario e intestinal.

Así lo ha informado el área sanitaria a través de su canal público de información en redes sociales desde el que se ha explicado que la nueva técnica se conoce como neuromodulación de raíces sacras y su implantación se ha llevado a cabo de forma conjunta por los servicios de Cirugía General y Urología del Hospital General Universitario ‘Virgen de la Salud’.

Es un procedimiento mínimamente invasivo que consiste en la estimulación controlada de los nervios sacros, localizados en la parte inferior de la columna vertebral, mediante un pequeño dispositivo similar a un marcapasos. Esos nervios desempeñan un papel fundamental en funciones como la micción, la continencia urinaria y fecal, así como en el correcto funcionamiento del suelo pélvico.

La puesta en marcha de esa técnica ha sido liderada por la doctora María Jesús Segura, del Servicio de Cirugía General, y el doctor Manuel Sánchez, del Servicio de Urología. Ambos han trabajado de manera coordinada para ofrecer esa nueva opción terapéutica a los pacientes.

El proceso ha contado, además, con la tutorización del doctor Fran López, del Servicio de Cirugía General del Hospital General Universitario de Elche, que ha aportado su experiencia en la aplicación de procedimientos durante la fase de implantación y en la formación del equipo.