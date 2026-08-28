La Guardia Civil esclarece la estafa sufrida por una vecina de Elche en el alquiler de una vivienda

El equipo de ciberdelincuencia de la Guardia Civil ha logrado esclarecer una estafa de la que ha sido víctima una mujer de Elche en el alquiler fraudulento de una vivienda.

La persona identificada ha quedado en situación de investigada por dos presuntos delitos: el de alquiler fraudulento de vivienda y el de blanqueo de capitales.

La víctima localizó un anuncio de una vivienda en una conocida plataforma digital inmobiliaria y contactó por correo electrónico con quien se identificaba como propietario. Este le indicó que había retirado el anuncio debido al elevado número de solicitudes recibidas y la redirigió a otra página web para gestionar directamente el alquiler.

El supuesto arrendador manifestó encontrarse en el extranjero, circunstancia que utilizó para justificar que no pudiera realizarse una visita al inmueble antes de formalizar la reserva. Para generar confianza en la víctima, aseguró que viajaría posteriormente a España para entregar las llaves y que enviaría previamente el contrato de alquiler y una copia de su billete de avión.

Con todo, la mujer fue convencida para realizar un pago de 2.000 euros, correspondiente al primer mes de alquiler y dos meses de fianza. Posteriormente, el supuesto propietario alegó que se había producido un error durante la operación al introducirse incorrectamente un dígito e intentó que la víctima efectuara nuevamente el pago, asegurando que ya se encontraba en España.

La víctima se negó a realizar un segundo pago y propuso encontrarse personalmente para visitar la vivienda. Tras esta negativa, el supuesto arrendador dejó de responder a sus comunicaciones.

La mujer formalizó la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y la investigación desarrollada ha permitido localizar en la ciudad de Vigo al presunto estafador.