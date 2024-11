Los gobiernos cambian; los residentes del centro de la tercera de edad Altabix de Elche siguen sufriendo una atención deficiente

La residencia de la tercera edad de Altabix, que es un servicio público dependiente de la Generalitat Valenciana, sigue dando que hablar. Y no para bien. Acumula años de deficiencias y ninguno de los gobiernos autonómicos le pone solución.

Hace cuatro años, incluso ocho, eran PSOE y Compromís, al tiempo que el presente mandato comenzó con PP y Vox en el gobierno valenciano y en la actualidad está el PP en solitario. Ni unos ni otros han puesto solución a la situación que sufren a diario los residentes de ese servicio público.

Cuando no es la falta de personal, son las deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones. En muchas ocasiones son ambas circunstancias a la vez. A todo se suman incumplimientos en las prestaciones en las que incurre la concesionaria de la gestión del centro es aspectos, por ejemplo, de los menús que ha de servir a los residentes.

En este sentido, por ejemplo, los ancianos que están en el centro público de la tercera edad deberían cenar alcachofas salteadas y huevos rellenos. Sin embargo, se les está ofreciendo hervido sin apenas verdura, mortadela de aceitunas y salami.

Uno de los platos de comida que se ha servido a los residentes del centro de la tercera edad de Altabix de Elche. | ReCoVa

Pero ahí no queda la cosa y, según ha denunciado la Asociación Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana, ReCoVa, en las comidas o cenas se pone “sólo” una jarra de agua “para cada 30 personas”; desde el verano están rotas las grúas y bañeras, por lo que las personas dependientes, no han recibido “desde hace tres meses una ducha ni baño en condiciones” y se les asean “en la cama de cualquier manera”. Asimismo, no se cumplen los horarios fijados para despertar y acostar a los residentes y se registran “graves problemas en el servicio delavandería” o “falta de mantas”.

Desde ReCova se ha lamentado una vez más la situación y, desde el ámbito político local, ha criticado que no se está haciendo nada para lograr que se dé una solución.

Como ocurrió en el pasado mandato, en el presente, el color político en el Ayuntamiento de Elche y la Generalitat Valenciana es el mismo y, como hace cuatro años, la sensación de pasividad es la misma. Nada ha cambiado ni con el PP y Vox ni con PSOE y Compromís en los gobiernos autonómico y municipal.