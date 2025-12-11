Los GALP españoles reclaman garantías para el futuro desarrollo local participativo en las zonas pesqueras

Los Grupos de Acción Local Pesquera (GALP) españoles han reclamado al Ministerio de Agricultura y Pesca garantías para el futuro desarrollo local participativo en las zonas pesqueras, al tiempo que han solicitado una reunión urgente con el ministro del ramo Luis Planas para abordar el futuro del modelo en el próximo marco financiero europeo 2028–2034.

En un manifiesto, los GALP alertan de que la posible integración del Desarrollo Local Participativo dentro del enfoque LEADER, como se pretende hacer, supondría un retroceso ya que, insisten, los dos modelos responden a realidades territoriales y socioeconómicas muy distintas.

Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola y vicepresidenta del GALP Bahía de Santa Pola, ha afirmado este jueves que “el Ministerio de Pesca debe ser consciente de la gran importancia que tiene el sector pesquero en municipios como el nuestro, donde es una actividad histórica y artesanal de la que dependen no sólo los propios pescadores y la industria auxiliar, sino también la hostelería y el turismo”.

“No podemos seguir consintiendo el maltrato que reciben nuestros pescadores por las políticas que se deciden en Bruselas, porque está en juego su supervivencia y debemos seguir luchando por unas condiciones de trabajo más justas”, ha apuntado Loreto Serrano.

Los GALP españoles han reiterado que las comunidades pesqueras “no piden privilegios, sino confianza y medios para seguir siendo motor de desarrollo, innovación y sostenibilidad en el litoral español y europeo”.