FICE y AEC trasladan al Ministerio de Industria una hoja de ruta para impulsar la competitividad del calzado español y su industria auxiliar

La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) han mantenido una reunión con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para presentar una propuesta conjunta orientada a reforzar la competitividad, modernización y continuidad industrial del sector del calzado español y de toda su cadena de valor.

Durante el encuentro, ambas organizaciones trasladaron al Ministerio la necesidad de avanzar hacia una colaboración público-privada estable que permita responder a los principales retos que afronta actualmente la industria: presión sobre precios, transformación de los canales comerciales, pérdida progresiva de capacidad manufacturera, relevo generacional, falta de dimensión empresarial y nuevas exigencias regulatorias vinculadas a sostenibilidad, trazabilidad y producto.

La propuesta presentada plantea reconocer al sector del calzado y a su industria auxiliar como un ámbito prioritario dentro de la política industrial española, dada su relevancia en empleo, exportación, innovación y arraigo territorial, además de su papel estratégico dentro del sello “Made in Spain”.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la posibilidad de impulsar un programa piloto de modernización industrial sectorial, apoyado en empresas demostradoras, centros tecnológicos y estructura asociativa, orientado a acelerar la incorporación de automatización, robotización, inteligencia artificial, digitalización industrial, trazabilidad y nuevos materiales.

Asimismo, FICE y AEC pusieron sobre la mesa la necesidad de abordar la continuidad empresarial como uno de los grandes desafíos del sector, planteando posibles instrumentos que faciliten la sucesión empresarial, la profesionalización de la gestión, el crecimiento y los procesos de integración que permitan ganar competitividad.

La propuesta contempla también actuaciones destinadas a reforzar la competitividad internacional del sector, impulsar la diversificación de mercados y mejorar las condiciones de competencia para la industria española y europea.

En este contexto, ambas organizaciones solicitaron la creación de una mesa técnica de trabajo con el Ministerio para concretar posibles líneas de colaboración y proyectos de modernización aplicables al sector en las próximas semanas.

Vicente Pastor, presidente de FICE y presidente de AVECAL, destacó que “el sector no plantea una petición genérica de apoyo, sino una propuesta concreta de colaboración para preservar y modernizar una industria estratégica para España, formada principalmente por pymes que necesitan instrumentos adaptados a su realidad”.

Por su parte, Santiago Martínez, vicepresidente de AEC, subrayó la importancia de mantener una industria auxiliar fuerte e innovadora para garantizar una cadena de valor competitiva y flexible.

Tanto FICE como AEC valoraron positivamente la apertura de este canal de diálogo con el Ministerio y reiteraron su voluntad de seguir trabajando conjuntamente con la Administración para impulsar un sector con fuerte capacidad exportadora, innovadora y de generación de empleo.