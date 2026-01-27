¿Está capacitado el Eldense para pelear por el ascenso directo?

El Eldense sigue en racha y se impuso al Teruel en uno de los mejores partidos de la temporada. Hamza y Rober Ibáñez anotaron para los azulgranas, mientras que Fidel Chaves deleitó a los aficionados con varias jugadas de crack.

El cuadro de Claudio Barragán sigue tercero, ya le saca seis puntos al sexto y también se queda a seis del líder. El Sabadell visitará el Nuevo Pepico Amat en un par de semanas. Al margen de la situación clasificatoria, la actualidad viene marcada por el mercado de fichajes.

Analizamos la actualidad del Eldense con Ángel Sánchez, Miguel Ángel Monera y Miguel Santiago Rico.