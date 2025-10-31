El Eldense se medirá a un Primera o un Segunda en Copa del Rey

El Eldense tendrá un rival de superior categoría en la siguiente fase de la Copa del Rey. Se enfrentará a un Primera o un Segunda. En el sorteo habrá trece equipos entre Segunda RFEF y Tercera RFEF que se verán las caras ante escuadras de la máxima categoría. Habrá quince conjuntos de Primera en el sorteo, por lo que dos serán para equipos de Primera RFEF.

Lo lógico es que al Eldense le toque un Segunda en la siguiente ronda, pero existen posibilidades de que su contrincante sea de la máxima categoría. Los de la Supercopa (RealMadrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao) están exentos.

Lo que está claro es que la eliminatoria se jugará en el Nuevo Pepico Amat y el Eldense ejercerá de local, puesto que será el equipo de inferior categoría. Si el destino en el sorteo no le depara un rival de Primera, será uno de los diecisiete conjuntos de Segunda que se han clasificado tras la primera ronda.

El Eldense tendrá como posibles rivales de Primera a Real Sociedad, Girona, Valencia, Sevilla, Getafe, Elche, Mallorca, Osasuna, Villarreal, Rayo Vallecano, Levante, Celta de Vigo, Espanyol, Betis y Alavés. De Segunda, los posibles rivales son Cádiz, Almería, Granada, Real Zaragoza, Sporting, Albacete, Eibar, Ceuta, Leganés, Huesca, Deportivo, Mirandés, Burgos, Racing de Santander, Cultural Leonesa, Andorra y Málaga.

Los azulgranas están muy interesados en la Copa del Rey, puesto que en Primera RFEF hay bastantes opciones de tener como rival a un equipo 'importante' en dieciseisavos. Ya sucedió hace unas temporadas con la visita del Athletic al Nuevo Pepico Amat.

De momento, los de Claudio Barragán cumplieron en La Victoria contra el Real Jaén. El Eldense recibirá, al igual que el resto de clasificados fuera de casa, en torno a 35.000 euros por el pase a la siguiente fase.