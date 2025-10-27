Eldense: Claudio Barragán convence a pesar del empate

El Eldense experimentó una notable mejoría ante el Real Murcia a pesar de no pasar del empate en el Nuevo Pepico Amat. El equipo azulgrana, que ya estuvo bastante mejor ante el Europa en el último partido de Javi Cabello como técnico, sumó un punto que supo a poco por la superioridad mostrada ante el conjunto pimentonero.

La afición terminó satisfecha con el equipo y con el papel de Claudio Barragán. También en el club agradó la versión del cuadro de Elda con el preparador de Manises en el banquillo. Barragán sigue provisionalmente al frente del primer equipo, pero crecen sus opciones de quedarse definitivamente.

La decisión no está tomada y esta semana marcará el futuro, pero el entrenador valenciano sale reforzado tras el partido contra el Murcia. Dirigirá este miércoles al cuadro azulgrana en Jaén en Copa del Rey y también lo hará el sábado en Liga ante el Algeciras.

Carolina Holguín, Mario Rosas y la dirección deportiva encabezada por Víctor Lafuente presenciaron el choque desde el palco del Nuevo Pepico Amat. No se fueron satisfechos con el resultado, pero sí con el juego y la imagen mostrada por el Eldense. Juan Carlos Trujillo, a través de redes sociales, también aprobaba lo visto en el feudo azulgrana.

La falta de acierto impidió la victoria del equipo de Barragán. Fidel estuvo excelso y conectó en numerosas ocasiones con Ibarrondo, que cuajó su mejor partido con la camiseta del Eldense. Por su parte, Manu Molina llevó el peso del partido y demostró que cada vez está más cerca del 100%.

Este miércoles en Jaén será el momento para que los menos habituales cojan confianza y se reivindiquen. Se prevé que jugadores inéditos hasta el momento como Boston Billups o Carlos Jiménez sean de la partida. El Eldense regresará tras el encuentro desde tierras andaluzas y se ejercitará el jueves por la tarde. Por tanto, solo habrá dos sesiones para preparar la decisiva cita ante el Algeciras.

La mala noticia, a pesar del buen partido ante el Murcia, es que el Eldense sigue más cerca del descenso que de los puestos de playoff. El liderato está a seis puntos tras el triunfo del Atlético Madrileño, mientras que la promoción se sitúa a cuatro puntos. Los azulgranas le sacan un punto a la zona roja.