El Eldense busca estrenar el casillero de triunfos a domicilio en Teruel

El Eldense está protagonizando un buen inicio de curso y quiere alargar su momento en el Municipal Pinilla. Este sábado, desde las 16:15 horas, el cuadro azulgrana visita al Teruel. El conjunto aragonés está dirigido por el ilicitano Vicente Parras. Los de Elda han sumado cuatro puntos en dos jornadas y pretenden estrenar su casillero de triunfos a domicilio.

No ha sido un verano fácil en el Nuevo Pepico Amat. Había que hacer una plantilla prácticamente nueva tras el descenso y se han firmado a más de veinte futbolistas. El objetivo es regresar a Segunda División y los de Javi Cabello han empezado con buen pie su andadura en la categoría de bronce.

El Eldense es el único equipo del grupo II de Primera RFEF que no ha encajado ningún gol. Ramón Vila ha sido el mejor de los azulgranas, con una gran actuación en la Nova Creu Alta y un penalti detenido ante el Villarreal 'B'. En defensa, Dumic está tirando de galones con la ayuda de Floris Smand y Arnau Gaixas.

De cara a la cita en tierras aragonesas, Cabello recupera a Guille Macho. El centrocampista se perdió el duelo del pasado sábado por sanción. Rubén Quintanilla está entre algodones y todo apunta a que causará baja para reaparecer el siguiente fin de semana ante el Sevilla Atlético. Borja Calvo también es baja, además de 'Isra' Salazar.

No se prevén muchos cambios en el once azulgrana. Javi Cabello no tocará en exceso el once que le ganaba al Villarreal 'B'. El técnico azulgrana se guardará la baza de Hamza para la segunda mitad y la gran duda está en si Clemente se mantendrá en el centro del campo tras su actuación en el Nuevo Pepico Amat.

La expedición del Eldense viaja este viernes tras completar la última sesión de entrenamiento.