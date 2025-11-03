El Eldense ya acecha el playoff con un Claudio Barragán cada vez menos 'provisional'

El Eldense ha recuperado la sonrisa con Claudio Barragán. Tras más de un mes sin ganar en Liga, el equipo azulgrana venció al Algeciras a pesar de jugar con diez toda la segunda parte. No fue un partido fácil ni mucho menos, pero la victoria era fundamental y por eso el Nuevo Pepico Amat estalló de júbilo tras el pitido final.

Los de Elda cogen aire y ya se sitúan a tiro del playoff. Son séptimos, a dos puntos de la zona de promoción de ascenso. El líder está a seis y este viernes toca visitarle. El Eldense inaugurará la jornada en el campo del Atlético Madrileño. El filial rojiblanco dio un golpe de autoridad en Tarragona.

La semana de tres partidos ha sido muy positiva para el cuadro azulgrana. Se clasificó en Copa del Rey en Jaén y en Liga ha sacado cuatro puntos de seis posibles con dos partidos en casa. Cierto es que ante el Murcia quedó la sensación de haber perdido dos puntos, pero el equipo ha dado un paso adelante.

Claudio Barragán se sentará este viernes en el banquillo del Eldense. Sigue como técnico provisional, pero está convenciendo a la propiedad y a la dirección deportiva. Este viernes será una prueba de fuego, aunque todo apunta a que el de Manises podría quedarse definitivamente con el primer equipo.

Tras el choque ante el Algeciras, Barragán no quiso entrar a valorar su situación y se limitó a decir que era el entrenador circunstancial del primer equipo. La realidad es que ya hace dos semanas de la destitución de Javi Cabello y el valenciano vivirá en Madrid su cuarto partido al frente del Eldense.