Elda finaliza las obras en el entorno de la iglesia de Santa Ana y amplía los espacios de ocio del municipio

La concejalía de Espacio Público e Inversiones del Ayuntamiento de Elda ha concluido los trabajos de reurbanización y mejora de la accesibilidad en el entorno de la iglesia de Santa Ana.

La presentación ha sido este miércoles en una actuación que ha contado con la presencia de Rubén Alfaro, alcalde de Elda, junto a José Antonio Amat, concejal de Espacio Público e Inversiones, y el ingeniero municipal Bienvenido Bonmatí.

Por su parte Rubén Alfaro, el alcalde de Elda, ha explicado que en la reforma se ha incluido la plantación de árboles, se ha mejorado la accesibilidad, se han instalado una fuente de agua refrigerada y otra que se acciona manualmente para que los niños puedan jugar, una pérgola de más de 60 metros cuadrados y se ha instalado iluminación LED, además de renovar toda la red de aguas pluviales.

Estas obras se incluyen en el plan ‘Elda parte de ti’, con el que se han renovado y modernizado diferentes enclaves del municipio como la Plaza de Arriba, la Plaza Joan Miró, todo el entorno del Castillo, las calles Nueva, Colón y Ortega y Gasset, la Plaza Conchi Gran y el entorno de Santa Ana, entre otros espacios públicos del centro histórico con la financiación de Fondos Europeos.

Así desde Elda contribuyen a la recuperación y puesta en valor del corazón del casco histórico de la ciudad con más espacio donde las personas sean protagonistas y disfruten de ocio y descanso al aire libre.

En el municipio ahora continúan los trabajos de reforma en otros espacios como el aparcamiento de Emérito Maestre, un espacio de estacionamiento público y gratuito con 160 plazas en un solar de más de 6.500 metros cuadrados.