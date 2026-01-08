Elda cierra 2025 una reducción del desempleo del 41,13% desde 2015

Elda ha finalizado el año 2025 con los mejores índices de empleo registrados desde 2009, año en el que comenzaron a recogerse los datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Tras una disminución de 85 personas en desempleo durante el mes de diciembre, la cifra total de parados se situó en 4.537, el nivel más bajo en la historia reciente y marcando el tercer año consecutivo en el que la ciudad cierra el ejercicio con menos de 5.000 desempleados.

El año 2025 ha sido otro ejercicio positivo para el empleo en Elda, consolidando las buenas cifras de los dos años anteriores (2023 y 2024). A lo largo del año, el desempleo se redujo en 240 personas, un dato que supera las bajas de los tres años anteriores (197 en 2022, 199 en 2021 y 150 en 2020). Cabe destacar que la caída en 2021 fue especialmente significativa (-856) debido al repunte del paro provocado por la pandemia en 2020.

En diciembre de 2019, justo antes de la crisis sanitaria, Elda registraba 5.333 personas desempleadas, por lo que los datos actuales muestran una mejora considerable respecto a los niveles previos a la pandemia.