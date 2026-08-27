Elche y las comarcas del Vinalopó podrán disfrutar esta noche de una ‘Luna de Sangre’

Desde Elche y las comarcas del Vinalopó se va a poder disfrutar de otro fenómeno astronómico que se suma al eclipse total de sol vivido hace unas semanas, concretamente el pasado 12 de agosto. Esta vez se trata de un eclipse parcial de luna, también conocido como ‘Luna de sangre’.

La observación del eclipse, que tendrá lugar durante la noche de hoy, jueves 27, a mañana, viernes 28 de agosto, se podrá realizar a simple vista sin requerir de ningún tipo de gafas de protección, pues este fenómeno no entraña ningún riesgo para la salud ocular.

La Luna atravesará la sombra de la Tierra desde las 4:34 horas de la madrugada hasta las 7:52 horas, ya con el día iniciado. A las 6:13 horas se producirá el momento de máxima intensidad, es decir, cuando mejor se podrá apreciar el eclipse gracias a una parcialidad del 93%.

Victoriano Canales, presidente de la Agrupación Astronómica de Elche (AstroGEDA), ha explicado por qué este fenómeno es bautizado como ‘Luna de sangre’: “En los eclipses de Luna, esta adquiere una tonalidad rojiza debido al filtrado de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que favorece los colores cálidos sobre los fríos”.

Desde el Instituto Geográfico Nacional señalan que esta ‘Luna de sangre’ tendrá una magnitud de 0’92. Asimismo, en la zona de Elche y las comarcas del Vinalopó el satélite se ocultará antes de finalizar la fase parcial visible.