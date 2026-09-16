Elche acerca la realidad de África Occidental a través del I Ciclo de Coloquios por la Cooperación con la ONGD Toubabs Team

La edil de Cooperación, Celia Lastra, ha anunciado nuevas acciones enmarcadas dentro del I Ciclo de Coloquios por la Cooperación Internacional al Desarrollo. En este sentido, el próximo 22 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, el Centro de Congresos acogerá la cuarta sesión de este ciclo con la charla ‘Compromiso y Realidad: Crónicas desde el África Occidental’, organizada por la ONG Toubabs Team.

Según la edil de Cooperación, la jornada “pretende acercar a la ciudadanía la realidad social de África Occidental y el trabajo que la organización desarrolla sobre el terreno, ofreciendo una mirada directa y alejada de estereotipos”.

Está previsto que en la actividad se proyecte un documental sobre la realidad social y los proyectos que se lleven a cabo en la zona junto a dos charlas-coloquio, que permitirán conocer diferentes perspectivas y experiencia vinculadas a esta realidad y cuyos ponentes serán Pepe Naranjo, periodista y corresponsal en Dakar, y Sor Regina Casado, misionera de las Hermanas del Niño Jesús en Senegal.

Por su parte, la representante de Toubabs Teams, Mayte Vilaseca, ha explicado que “el encuentro pretende poner el foco en Senegal, donde nuestra ONG desarrolla los proyectos de cooperación, desde una mirada clara, realista y con enfoque periodístico, con el objetivo de acercar a la ciudadanía al origen de los movimientos migratorios y a la realidad social del país”.

La edil Celia Lastra ha aprovechado esta presentación para invitar a la ciudadanía a participar el próximo 22 de septiembre en esta cuarta sesión del ciclo. “Será una oportunidad para acercarnos a un realidad diversa y compleja a través de voces que la conocen directamente y que pueden ayudarnos a entenderla desde una perspectiva más humana y cercana”, ha declarado la concejala de Cooperación.