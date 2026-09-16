Elche: Abiel Osorio se estrena tras brillar ante el Real Madrid

Una de las grandes noticias del Elche-Real Madrid para los franjiverdes fue la irrupción de Abiel Osorio. 'El Tanque' disfrutó de su primera titularidad y brilló ante los de José Mourinho. Se generó varias ocasiones y buscó el gol, que acabó llegando en el segundo período.

Con la entrada de Fer Niño, jugaron juntos en punta. Los dos anotaron y el ex del Burgos ya lleva tres dianas en solo seis jornadas. La buena actuación de Osorio le hace aspirar a repetir titularidad este viernes en el RCD Stadium en un partido vital ante el Espanyol de Manolo González.

La llegada de Abiel Osorio generó dudas por su inexperiencia en Europa. Además, los problemas en el visado le impidieron iniciar la pretemporada. No fue hasta mitad de agosto cuando pudo volar hacia España. En los primeros partidos de Liga se quedo fuera de la lista mientras cogía el tono físico, pero ya ha demostrado estar al 100%.

El único de los delanteros que aún no ha marcado es Ezequiel Ponce. No aprovechó su titularidad frente a la Real Sociedad y, de hecho, no ha vuelto a disfrutar de minutos. El buen momento de Osorio y Niño puede provocar que Martín Anselmi pase a jugar con dos puntas en Cornellà.

Goles en contra

La fragilidad defensiva volvió a condenar al Elche. De nuevo tres goles encajados y el cuadro franjiverde se convierte otra vez en el conjunto más goleado de Primera. El error de Dituro en el primer gol y la pasividad en el de Espí al no hacer falta sobre Bellingham privaron al conjunto ilicitano de sumar ante el Real Madrid.

Redondo siguió como titular e hizo un buen partido contra los de Mourinho. Kevin Lomonaco continúa sin entrar en convocatoria y aprovechará el parón de tres semanas debido a compromisos internacionales para coger el tono físico.