Educación insiste en un acuerdo entre la UMH de Elche y la UA para crear un campus interuniversitario en Ciencias de la Salud

“Es momento que de que la Generalitat y los rectores de la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche acerquen sus posturas sobre Medicina para convertir a la provincia de Alicante en un referente”. Así se expresó este jueves el conseller de Educación José Antonio Rovira durante el acto de apertura oficial del curso académico en la Universidad de Alicante.

El titular de la cartera autonómica de Educación incidió en que el objetivo ha de ser el de, con “generosidad” dijo, favorecer “un acercamiento de posturas para fijar alianzas y compartir estudios y recursos”.

Esa situación se daría en la creación de lo que desde el gobierno valenciano se ha bautizado como campus interuniversitario en torno a las titulaciones del ámbito de la salud que ofrecen las dos universidades públicas de la provincia. Entre esos estudios está el Grado de Medicina.

El conseller destacó que de alcanzarse ese acuerdo entre las dos universidades, los estudiantes de Medicina de ambas, podrían acceder a prácticas en todos los hospitales universitarios de la provincia, que es algo que en virtud de la normativa estatal actual no es posible dado que las bases generales del régimen de conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias, los hospitales universitarios solo pueden estar vinculados por convenio a una única universidad, que en este caso es la UMH donde desde hace más de 25 años se imparte Medicina: “Conocer que los estudiantes de Medicina de la Universidad de Alicante no iban a poder hacer prácticas en el Hospital General de Alicante, ni en el General de Elche ni en San Juan fue para mí una auténtica sorpresa, ya que suponía que, de acuerdo a esta normativa estatal, los estudiantes del grado de Medicina de la UA solo podrían realizar prácticas en los hospitales universitarios públicos de Torrevieja y en el Vinalopó de Elche, al estar el resto de los centros conveniados con la Universidad Miguel Hernández y no tener ningún hospital privado en toda la Comunitat Valenciana la condición de universitario”, afirmó Rovira que reiteró que “hemos instado a ambas universidades a buscar un acuerdo; a encontrar un punto de encuentro que garantice la calidad docente de los estudiantes de Medicina y permita, aunando esfuerzos, compartiendo recursos y medios, potenciar los estudios de Medicina en la provincia de Alicante”.

A juicio del conseller, la propuesta del campus interuniversitario en Ciencias de la Salud “garantizaría el uso racional de los recursos públicos, al tiempo que permitirá ofrecer una educación sanitaria de la máxima calidad con títulos de grado interuniversitarios por ambas universidades”.

Hasta cuatro informes desfavorables

Por otro lado, José Antonio Rovira aseguro que en la documentación del expediente constan hasta cuatro informes desfavorables emitidos por el jefe del servicio de Acreditación, Autorización y Eegistro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (órgano competente), y un quinto informe favorable de julio de 2022 rubricado por el subdirector del EVES que, en aquel entonces, no tenía competencia en materia de formación sanitaria.