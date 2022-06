"El día que Maradona me hizo debutar en el Mundial me dijo: 'Salí, volá y divertite'"

Javier Pastore es un tipo normal y un futbolista excepcional. Tanto que pese a tocar el cielo a base de regates, fintas, goles y 'tacos', no tiene problemas para abrir la puerta del salón de su casa y explicar cómo ha sido su experiencia en LaLiga, la que espera que no sea la última. Ya tuvo una primera toma de contacto con Christian Bragarnik, propietario del Elche, para dejarle abierta la puerta a su renovación. Su continuidad no dependerá del dinero, sino de Francisco. El Flaco quiere seguir si es válido por su fútbol y no por su nombre.

Pastore llegó al Elche con el mercado cerrado, después de dos temporadas marcadas por las lesiones. En la Roma no pudo dar continuidad al magnífico nivel que ofreció en los 269 partidos oficiales que disputó en el PSG con el dorsal número 27 a su espalda. Hubo dos médicos, como cuenta en esta entrevista, que le dijeron que no volvería a jugar al fútbol; pero 'El Flaco' se acostumbró desde los 4 años a regatear los obstáculos que siempre se le pusieron por delante. Desde los 9 años sólo sabe lo que es correr tras un balón, ser fiel a su familia y ganarse el cariño de todos aquellos que han tenido la oportunidad de conocerle.

Tras unos meses muy duros, Pastore ha recuperado la sonrisa y, con ella, espera que regrese su mejor fútbol, ese que demostró en la jornada final ante el Getafe. Menudo recital. La afición le ovacionó, coreó su nombre y condensó en sólo una cita un amor declarado antes de que se vistiese de blanco y verde. Fue emotivo ante sus papás, su mujer Chiara y sus hijos Santiago y Martina, sobre todo para un futbolista que se descubrió en el Mundial de Sudáfrica 2010 gracias a Diego Maradona, al que rinde pleitesía y al que recuerda con máximo respeto e infinita admiración. El día que debutó en la mayor cita del planeta fútbol escuchó del Pelusa aquello de "salí, volá y divertite, olvidate de que esto es un Mundial y hacé lo que sabes".

El Elche le ha dado un pase para seguir jugando gracias al cariño de su gente, de sus empleados, de sus compañeros y de la propiedad de otro enamorado del fútbol: el también argentino Christian Bragarnik. En el Martínez Valero se dio cuenta de que en la vida "no importan los resultados, sino cumplir tus objetivos". Y el suyo ahora es renovar con el Elche y "triunfar haciendo una gran temporada".