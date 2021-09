Javier Pastore despierta la ilusión entre la afición del Elche

Javier ‘El Flaco’ Pastore ha sido presentado este martes, ante más de medio millar de aficionados franjiverdes, en el estadio Martínez Valero. Al centrocampista argentino se le ha visto feliz, risueño e ilusionado con la nueva etapa que afronta en el Elche. De la Roma y antes el PSG, llega a un equipo cuyo principal objetivo es la permanencia en Primera División. Sin embargo, asegura que si los resultados acompañan desde el principio “ojalá nos podamos meter entre los diez primeros”.

Pastore, que lucirá el dorsal número 15, se ha presentado con unas botas características de la marca Adidas. En su bota derecha aparece un dibujo del Capitán América y en la de la izquierda, un unicornio; el detalle está dedicado a sus dos hijos, que le acompañarán de esta forma en cada golpeo de balón sobre el césped del Martínez Valero y del resto de estadios de LaLiga.

El nuevo jugador ha asegurado que llega “físicamente bien” aunque ha pedido “una semana más” para adaptarse al trabajo del grupo y ponerse a disposición de Fran Escribá para comenzar a competir. También ha explicado cuál ha sido la lesión que ha lastrado su trayectoria futbolística desde hace casi dos años: “En noviembre de 2019 empecé a sentir molestias en los glúteos y en el psoas. Creía que era algo normal de la competición. Se fueron sumando cosas y tuve que disputar varios partidos con mucho dolor hasta que llegué al parón de las selecciones. Entonces vimos que sufría un problema grave en la cadera. Decidimos un tratamiento nada invasivo y estuve ocho meses con esta lesión que me impedía ejercer el futbol. Cada cosa que hacía me generaba dolor. Por eso, tomé la decisión, consensuada con los doctores, de operarme. Tenía un saliente en el fémur. Hubo que operar para limar las dos partes del hueso donde rozaba y dejé de tener dolor. Desde diciembre de 2020 comencé a trabajar con normalidad. Ahora ya no siento dolor ni molestias”.

Por último, también se ha referido a su deseo de volver a jugar con Argentina: “Por supuesto que me gustaría. Disputé un Mundial y una Copa América, y cuando tocas eso las ganas de volver siempre están ahí. Espero hacerlo bien por el Elche y si vuelve lo de la selección, será un sueño”. Y ha lamentado el episodio vivido con motivo del partido aplazado entre Brasil y Argentina: “Fue algo feo para Sudamérica, cosas que no deberían pasar. Lo más normal era dejar terminar el partido y después tomar las decisiones adecuadas con los jugadores que toque. Es algo que ha estado muy mal visto en toda Europa”.