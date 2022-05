"Mientras este bichito me pique, aquí seguiré"

La gestión de Christian Bragarnik le ha cambiado la cara al Elche. Ya no solo en lo deportivo, con un ascenso y dos permanencias consecutivas, sino por la organización, ilusión y potencial que transmite su proyecto. Aún en la ciudad se frotan los ojos, castigados por la gestión del pasado. Como ese animal maltratado que no se cree el cariño de su nuevo dueño, desconfiado por la amenaza de un nuevo golpe.

Desde 2019, el Elche paga, compite y ya no sobrevive, sino que vive y vive bien. Todo empujado por los buenos resultados y esas dosis de fortuna que son necesarias en cualquier ámbito de la vida. A la suerte hay que ayudarla, afirma Bragarnik, o como diría Picasso: “Si me llega la inspiración, que me pille trabajando”. Laburando sigue Bragarnik que, tras su rueda de entrevistas, este martes ya ha recibido al representante de Omar Mascarell para intentar avanzar en la renovación de su contrato, tiene cerrada la de Diego González y mira al mercado con nombres ilusionantes como el de Borja Sánchez o Jaime Seoane. Pastore tendrá que esperar, aunque puede que no mucho.

Bragarnik no se pone fecha de caducidad, aunque sabe que el amor no dura para siempre. Medita la opción de instalarse en Elche, trayendo a su familia y a sus hijos, si bien no lo tiene decidido. De sus viajes por Inglaterra pasa de puntillas, sabedor de que hay más en el fondo que en la forma. Ahora la meta es volver a seguir en Primera, con la reforma del estadio, su posible cubierta, los nuevos videomarcadores y la eterna ilusión de la ciudad deportiva.

De esto ha hablado en su visita a Onda Cero, en la que ha dado una lección de conocimiento, control y memoria. En apenas unos segundos, sin chuleta, ha recordado a los 19 jugadores que tiene con contrato, de los que dos o tres se marcharán -traspasos, rescisiones o las dos cosas- y para la que espera siete u ocho fichajes. En total, no más de 23 fichas cubiertas. Total, que el dueño sabe de lo que habla y que la situación es la mejor que se recuerda. Que siga la racha.