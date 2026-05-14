Detenida una mujer en la partida de Asprillas sobre la que pesaba una orden de búsqueda por estafa

La Policía Local de Elche ha detenido a una mujer sobre la que pesaba una orden de búsqueda y detención en la pedanía de Asprillas. Los agentes recibieron la llamada de un ciudadano que alertaba de la presencia de una motocicleta estacionada en la entrada de una finca y sin conductor. Una patrulla realizó las gestiones necesarias para la localización de las personas implicadas y detectó la presencia de tres individuos que merodeaban por la zona y que facilitaron a los agentes versiones contradictorias sobre el motivo por el que estaban en ese lugar.

Tras las gestiones policiales, la patrulla comprobó que sobre una de las implicadas constaba una reclamación judicial de búsqueda, detención y personación emitida por un juzgado por un presunto delito de estafa, por lo que procedieron a su detección y puesta a disposición judicial.