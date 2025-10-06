Los descuentos condenan al Eldense e impiden su liderato

Pocas veces un empate supo tanto a derrota. El Eldense se dejó dos puntos contra el Juventud Torremolinos en el tiempo de descuento. Tras remontar en el segundo acto un encuentro que se puso cuesta arriba, el equipo andaluz rescató un punto a balón parado con el tiempo prácticamente cumplido.

Es la segunda vez que le ocurre al Eldense en solo seis jornadas. El cuadro azulgrana se ha dejado cuatro puntos en el descuento ante Teruel y Juventud Torremolinos. Sin ceder esos empates, los de Elda liderarían en solitario la tabla clasificatoria en el grupo II de Primera RFEF.

La situación no es para encender las alarmas ni mucho menos, pero el empate dejó muy mal sabor de boca en el Nuevo Pepico Amat. El Eldense ha sumado nueve puntos en seis jornadas, justo el 50%. Está en novena posición a un punto del playoff y a dos del liderato. Todo muy igualado, como siempre, en la categoría de bronce.

El partido del sábado fue un intercambio de golpes con dos defensas poco acertadas. Es uno de los problemas del Eldense en las últimas jornadas. En los cuatro primeros partidos fue un muro, encajando solo un gol. Ahora ha recibido seis tantos en 180 minutos.

Lo positivo es el nivel que están mostrando jugadores como Fidel. El onubense se echó el equipo a la espalda en la segunda parte y fue el autor de los dos tantos del cuadro azulgrana que propiciaron la remontada. Además, Nacho Quintana volvió a ver portería y suma dos dianas en seis jornadas.