Continúa en Elche la reforma integral de los mercados de Plaza Madrid y Plaza Barcelona

En Elche continúan las obras de reforma integral en los mercados Plaza Madrid y Plaza Barcelona, que iniciaron el pasado mes de julio. El objetivo de estos trabajos es transformar ambos espacios comerciales y adaptarlos a las necesidades actuales del comercio de proximidad del barrio ilicitano de Carrús.

En el Mercado de Plaza Barcelona ya se han concluido la mayor parte de los trabajos de demolición y vaciado del edificio con la retirada de las particiones existentes entre los puestos, las instalaciones y los revestimientos. También se han realizado ensayos en las instalaciones previstas para su conservación, superados con éxito. En este enclave ahora se va a proceder a la ejecución de las plataformas de los puestos según la distribución prevista del proyecto.

Por otra parte, en el Mercado de Plaza Madrid se ha completado el vaciado del edificio, la retirada de los puestos, particiones, instalaciones y revestimientos existentes. En este espacio se está llevando a cabo la evaluación de la estructura del edificio y la retirada del revestimiento de la fachada.

Una vez finalizado este estudio se iniciará la demolición de la parte central del forjado superior y seguirá con la instalación de refuerzos estructurales necesarios, las cimentaciones para el nuevo ascensor y el núcleo de escaleras.

Ambas reformas integrales cuentan con una inversión conjunta de más de 4,45 millones de euros. De esta cifra corresponden 1,9 millones para el Mercado de Plaza Barcelona y 2,5 millones destinados al Mercado de Plaza Madrid. El plazo de ejecución está previsto para diez meses.