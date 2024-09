El Consell va a pedir que se homologuen cuatro productos para luchar contra la plaga de trips que afecta a la granada Mollar

La afección de la plaga de trips que ha llegado a los granados del Camp d’Elx y otras explotaciones agrarias del sur de la provincia ha sido el tema principal abordado este viernes en Elche en una reunión que ha contado con la presencia del conseller de Agricultura Miguel Barrachina.

Entre otros, en el encuentro han participado representantes del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) granada Mollar de Elche, de la ADR, Asaja y de la Comunidad General Riegos de Levante. También han estado el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, y el concejal de Medioambiente, José Antonio Román.

Reunión del conseller de Agricultura en el Ayuntamiento de Elche. | GVA

El conseller de Agricultura ha adquirido el compromiso de que de forma “inminente”, la Generalitat va a solicitar al Gobierno central la homologación de cuatro productos fitosanitarios con los que tratar los granados afectados por la plaga de trips.

Dado que este año la campaña de recolección de la granada Mollar de Elche está en marcha, el objetivo es que de cara a la temporada de 2025 se pueda atacar a la plaga para erradicar o cuando menos minimizar sus efectos negativos sobre las granadas.

El ataque del insecto de la plaga de trips no merma en nada la calidad de la granada Mollar, pero sí daña superficialmente su corteza lo que provoca que ese fruto no pueda comercializarse con el sello de la DOP granada Mollar de Elche, al no cumplir con todos los requisitos necesarios para ello, entre los que hay relativos al aspecto del fruto.

No se descartan ayudas económicas

Respecto a la posibilidad de que el gobierno autonómico pueda articular ayudaseconómicas para los productores de granada, el conseller no lo ha descartado y de hecho ha anunciado que hoy mismo se ha publicado una Orden desde la propia Conselleria en la que se resuelve la concesión de 17 millones de euros para en torno a 30.000 beneficiarios de cultivos de secano, entre ellos algunos de granados.