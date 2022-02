El parricida de Elche confiesa cómo asesinó a su familia: "Mi hermano intentó escapar, salí detrás de él y lo cacé"

El adolescente de 15 años que asesinó a toda su familia, sus padres y su hermano de 10 años, en una pedanía de Elche ha confesado a la Policía cómo cometió el triple crimen.

Según ha publicado La Sexta el menor mató a sus padres y su hermano el pasado martes cuando regresó del colegio. Una discusión con su madre, que le regañó por su actitud, habría sido el detonante del triple crimen.

"Me dijo que era un vago, que ya estaba bien y que me iba a quitar la consola. Subí a mi habitación, me puse a pensar y cogí la escopeta. Disparé dos veces a mi madre cuando estaba en la cocina. Un tiro por la espalda y luego la rematé. Mi hermano intentó escapar, pero salí detrás de él y lo cacé antes. Esperé a mi padre cuatro o cinco horas y le disparé al llegar", ha relatado el parricida.

El arma del crimen es una escopeta de cartuchos del calibre 12 del padre, aficionado a la caza menor. El asesino tenía acceso a ella ya que la llave del armero donde se guardaba estaba al alcance de toda la familia.

La versión del menor encajaría con las heridas halladas en los cuerpos de las víctimas y el tipo de arma utilizada (una repetidora que carga tres cartuchos): la madre presenta dos impactos, el hermano, uno y el padre, tres.

Tras cometer los asesinatos, el parricida convivió con los cadáveres e hizo vida normal hasta el viernes. Sin embargo, no acudió a clase alegando que tenía COVID y se hizo pasar por un familiar ante el centro escolar para justificar su ausencia .

El asesino también ha confesado que contestó a varios mensajes desde el móvil de su madre haciéndose pasar por ella durante los cuatro días en que tuvo los cuerpos escondidos en la vivienda.

Tres días después de los asesinatos, el viernes por la tarde, una vecina y una hermana de su madre se acercaron a la vivienda. Fue entonces cuando el menor confesó los hechos y las mujeres avisaron a la Policía.

La Policía Local acudió a la vivienda y alertó a la Policía Nacional, tomando declaración al joven en presencia del fiscal de menores y del juez de guardia. Los investigadores del caso se han mostrado sorprendidos con la frialdad del adolescente y su desapego hacia las víctimas.

El parricida ya se encuentra internado en un centro de menores en régimen cerrado y la Policía y la Fiscalía de menores dan por cerrada la investigación. Esto supone que no se llevará a cabo una reconstrucción ni se tomará declaración a ninguna persona más.