Condenado a más de ocho años de cárcel un vecino de Villena por agresión sexual y amenazas a la que era su pareja

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un hombre a más de ocho años de cárcel por agredir, sexual y físicamente, así como amenazar de muerte y con difundir un vídeo de contenido sexual a la que era su compañera sentimental.

El episodio de violencia sexual se produjo septiembre del año 2024 en el domicilio de Villena en el que ambos convivían.

El tribunal ha considerado probado que el acusado obligó a la víctima a practicarle una felación en contra de su voluntad mientras él lo grababa con su teléfono móvil. Además, ha estimado que durante el juicio ha quedado demostrado que el procesado le dijo que publicaría esa grabación si la mujer se negaba a volver a realizar esa práctica sexual y que otro día la agredió físicamente arrojando a la víctima un móvil a la cara, propinándole un puñetazo y tirándola al suelo. Después, la amenazó de nuevo con publicar el mismo vídeo si accedía a recibir atención médica.

Además, cuando la mujer puso fin a la relación, el acusado la llamó por teléfono amenazándola y le envió mensajes en los que le advertía de que la mataría a ella y a su madre.

El tribunal ha dado credibilidad a la versión ofrecida por la víctima, que no acudió al juicio al encontrarse en paradero desconocido. Con todo, se produjo la lectura de las manifestaciones formuladas durante la fase de instrucción, que los magistrados consideran prueba de cargo suficiente para concluir en una sentencia condenatoria, tras analizar la verosimilitud de su relato y la persistencia mantenida desde que presentó la denuncia.

El hombre ha sido condenado por un delito de agresión, otro de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y otro de amenazas.

El fallo es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.