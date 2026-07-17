Compromís exige al gobierno de Elche la ejecución de las obras del centro social del Altet

El nuevo centro social del Altet, situado en la avenida Dama d'Elx y redactado en 2022 por el anterior gobierno municipal, no ha sido ejecutado todavía. Según lo pactado, la infraestructura comprende ocho aulas para actividades, un salón para usos múltiples y tres talleres.

Tras cuatro años de espera, el gobierno municipal entre el Partido Popular y Vox tan solo ha resuelto el contrato con la empresa que debía ejecutar la dirección de las obras, reconociendo que se había cumplido el plazo sin avances al respecto.

Esther Díez, portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, ha señalado que "cuatro años después PP y Vox no han ejecutado dichas obras pactadas, de hecho, el gobierno municipal tan solo ha resuelto el contrato con la empresa que debía ejecutar la dirección de las obras, reconociendo que se ha cumplido el plazo sin avances al respecto".

Por su parte, el representante de Compromís en la junta de distrito de l'Altet, Jorge Gómez, también ha cargado contra el alcalde de la ciudad de Elche, Pablo Ruz, insistiendo en que "se trata de un centro social muy necesario para albergar la actividad no sólo municipal, sino también de las entidades de la pedanía, que merecen las mejores condiciones posibles".

Finalmente, según Esther Díez, "Ruz no ha sido capaz de resolver las cesiones de suelo con la Generalitat Valenciana y, como consecuencia de esta desidia, ahora los vecinos y vecinas del Altet ven cómo va a pasar la legislatura sin que el nuevo centro social vea la luz".