Comienza la Semana Europea de Movilidad en Villena

El concejal de Movilidad Sostenible, Francisco Iniesta, ha anunciado hoy el inicio de la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa de la Comisión Europea que secunda la ciudad de Villena. En estos días, se generará una campaña de comunicación online con consejos y recomendaciones para reducir el uso del vehículo a motor y sustituirlo por otros modelos personales de movilidad, especialmente en los desplazamientos más cortos o en el interior de la ciudad. Además, Iniesta ha recordado que esta semana coincide con la reactivación de los Entornos Seguros en los centros escolares.

Los Entornos Seguros Escolares requieren del compromiso de toda la comunidad escolar, puesto que genera espacios libres de coches y zonas más seguras para los desplazamientos a pie del alumnado en las salidas y entrada a sus colegios o institutos. Los Entornos Seguros se activan 15 minutos antes y 15 minutos después del inicio o el final de la jornada escolar, periodo en el que no es posible acceder al centro escolar ni a sus calles más cercanas en coche. Esta peatonalización temporal crea un espacio de entrada y salida de los escolares más seguros, según ha explicado Iniesta. Al mismo tiempo, permite sensibilizar y concienciar sobre la necesidad real de utilizar el coche para desplazamientos hacia los centros escolares, cuando no siempre es necesario y existen otras alternativas más sostenibles, más seguras y más cómodas.

El concejal ha comentado que Villena celebrará el Día Sin Coche el domingo 4 de octubre, una jornada lúdica y de sensibilización que contará con la participación de entidades y colectivos vinculadas a la nueva movilidad urbana.