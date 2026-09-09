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El Centro de Congresos acoge un evento sobre la reintegración social de personas con enfermedad mental en África

El próximo lunes 14 de septiembre se llevará a cabo una proyección y una ponencia a cargo del presidente de la Fundación Saint-Camille

Onda Cero Elche

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Centro de congresos de Elche.
Centro de congresos de Elche. | PSOE Elche

El Centro de Congresos acoge el próximo lunes 14 de septiembre a partir de las 18:30 horas la proyección del documental "Rompiendo cadenas" que irá acompañada de la ponencia del presidente de la Fundación Saint-Camille (Asociación San Camilo de Lellis para enfermos mentales), Grégoire Ahongbonon, sobre la dura realidad de la liberación de personas con enfermedad mental que se encuentran encadenadas a árboles en África y el posterior proceso de acompañamiento para su reintegración en la sociedad hacia una nueva vida.

La edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, ha destacado el impacto de este tipo de iniciativas y la importancia de “dar visibilidad a esta causa internacional que encabeza el fundador de la Fundación Saint-Camille”. Así, ha mostrado el compromiso municipal “con la concienciación y el apoyo a proyectos de Cooperación Internacional que defienden la dignidad humana y los derechos fundamentales de los colectivos más vulnerables”.

El psiquiatra ilicitano Javier Sempere ha sido el encargado de aportar su testimonio sobre este tema y ha afirmado que “la creatividad y la ayuda que vio en África no las había visto nunca”. Por su parte, el psicólogo Claudio Fuensalida ha añadido que recorrieron 2.000 kilómetros para conocer de primera mano y vivir cómo trabajaban en el lugar. Una labor con la que “quedamos profundamente sorprendidos”.

La entrada al acto es libre.

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