El CEEI Elche busca 6 startups para hacerlas crecer con el programa StarTech Innovation

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche (CEEI Elche) ha abierto una nueva convocatoria del programa StarTech Innovation para las startups de la provincia de Alicante. Está dirigido a empresas tecnológicas en fase temprana de crecimiento que quieran avanzar en la incorporación estratégica de tecnologías habilitadoras a sus modelos de negocio. StarTech Innovation ofrecerá asesoramiento especializado y personalizado para ayudar a las empresas participantes a identificar qué soluciones tecnológicas pueden contribuir de forma más eficaz a su desarrollo, competitividad y capacidad de expansión. La convocatoria para inscribirse en StarTech está abierta hasta el 21 de septiembre a las 14:00 horas y hay 6 plazas disponibles en la provincia de Alicante. Está dirigida a empresas con menos de seis años de actividad que trabajen con tecnologías habilitadoras o que quieran analizar su potencial para impulsar nuevas oportunidades de negocio. Entre ellas se encuentran ámbitos como Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT), ciberseguridad, blockchain o big data. Las empresas seleccionadas podrán acceder a un máximo de 30 horas de mentorización especializada en tecnologías habilitadoras y estrategia empresarial. El acompañamiento se desarrollará de forma personalizada y online, adaptándose a las características, necesidades y objetivos de crecimiento de cada proyecto.

Esta iniciativa forma parte de Horizonte Tech, un programa impulsado y financiado por la Dirección General de Innovación de la Generalitat Valenciana. Horizonte Tech está coordinado por la Red de CEEIs de la Comunitat Valenciana, formada por CEEI Castellón, CEEI Elche y CEEI Valencia. Se ofrece tres meses de asesoramiento especializado. StarTech Innovation comenzará con un diagnóstico del modelo de negocio y de la estrategia de cada empresa para detectar oportunidades de mejora y posibles aplicaciones de tecnologías habilitadoras. A partir de este análisis, cada startup trabajará junto a especialistas en la elaboración de una hoja de ruta para la adopción tecnológica, definiendo los recursos necesarios, los principales hitos y los indicadores que permitan evaluar su impacto. El proceso incluirá también un seguimiento continuo para revisar la evolución de cada proyecto y realizar los ajustes necesarios. Al finalizar el programa, las empresas participantes presentarán los resultados obtenidos, el impacto de las soluciones trabajadas y sus próximos pasos ante inversores y otros agentes del ecosistema empresarial.

El programa tendrá una duración de tres meses entre octubre y diciembre de 2026. Las sesiones de mentorización y el desarrollo de los proyectos se concentrarán principalmente durante los meses de octubre y noviembre, mientras que en diciembre tendrá lugar el evento final de presentación de resultados. El proceso de selección tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el modelo de negocio, el carácter innovador de los productos o servicios, las tecnologías utilizadas, las perspectivas de crecimiento de la empresa, su grado de internacionalización y los retos que espera abordar durante el programa.

Con esta nueva convocatoria, la Dirección General de Innovación y la Red CEEI CV refuerzan su apoyo a las startups en sus primeras etapas de crecimiento, facilitándoles acceso a conocimiento especializado para que la incorporación de tecnología responda a una estrategia empresarial concreta y contribuya a generar nuevas oportunidades de desarrollo.