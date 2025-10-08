Carolina Holguín: "Creemos en este proyecto y queremos llevar al Eldense a lo más alto"

Nueva etapa en el Eldense. Este miércoles se ha presentado a la nueva propiedad, un grupo inversor internacional con lazos en Colombia (Llaneros) y Suiza (Bellinzona). Con Juan Carlos Trujillo como parte importante del proyecto, Carolina Holguín es la presidenta y Mario Rosas el director general.

En la rueda de prensa de presentación del proyecto ha estado presente, además de Holguín y Rosas, el que será el coordinador deportivo de la propiedad: Luis Augusto. Víctor Lafuente, director deportivo, y Alfonso Losa, miembro de la Junta Directiva, también han comparecido en medio de una gran expectación en la sala de prensa del Nuevo Pepico Amat.

Holguín ha tomado la palabra para dejar claro que la nueva propiedad "cree" en el proyecto en Elda. Ha dejado claro que seguirán con la gestión de los otros dos clubes, Llaneros y Bellinzona, pero el objetivo será llevar al Eldense "a lo más grande". El objetivo a corto plazo es el ascenso a Segunda.

La presidenta ha hecho hincapié en la cantera y en generar una estructura de fútbol base. Por ello, descarta que el proyecto vaya a ser cortoplacista. "La meta es el cielo", ha llegado a decir Carolina Holguín. La dirigente de la entidad azulgrana ha incidido en la importancia de hacer un proyecto "con estabilidad financiera". "Sentimos una vibración especial y una cercanía con Elda para apostar por este proyecto", ha apostillado.

No ha querido dar cifras de la operación por la que el grupo inversor ha adquirido el Eldense. Tampoco se ha confirmado si Pascual Pérez ostentará algún tipo de cargo honorífico en el club. Lo que sí ha dejado claro es que se ha adquirido el 100% de las acciones de la entidad.

Posteriormente, Víctor Lafuente y Mario Rosas han atendido a los medios de comunicación. El director deportivo ha mostrado confianza en el trabajo del equipo y ha respaldado al técnico Javi Cabello. Por su parte, el nuevo director general ha reafirmado el "buen trabajo" que se ha hecho durante el mercado veraniego.