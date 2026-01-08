La campana del Castillo Fortaleza deja de sonar provisionalmente tras detectarse grietas en la Torre del Reloj

Después de que los técnicos del Museo del Mar de Santa Pola hayan detectado desprendimientos y daños estructurales aparentes en la Torre del Reloj y la campana del Castillo Fortaleza, los arquitectos municipales han emitido un informe con el objetivo de garantizar la integridad del monumento y la seguridad de los usuarios.

Tras la inspección visual, se han identificado fisuras de gran espesor localizadas en los puntos de empotramiento del soporte de la campana principal y del mecanismo del martillo percutor. Aparecen desprendimientos del revestimiento, ya que el mortero de cal exterior presenta grietas, fracturas y pérdidas de cohesión con el soporte.

Si bien el daño es visible en el revestimiento, se desconoce si la profundidad de las fisuras alcanza el muro de mampostería original de la torre, lo que podría comprometer la estabilidad del conjunto ante cargas dinámicas.

Las acciones inmediatas que se están llevando a cabo son el cese inmediato del uso de la campana, anulando el funcionamiento del mecanismo de percusión para evitar vibraciones que agraven las fisuras y la instalación de redes para evitar una eventual caída de cascotes.