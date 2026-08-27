El Ayuntamiento de Elche estudia ampliar el número de licencias de taxi solicitadas

El Ayuntamiento de Elche se encuentra redactando un proyecto para aumentar las siete licencias de taxi solicitadas, con motivo de solucionar la problemática de transporte de personas desde el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’.

El equipo de gobierno local se encuentra trabajando con la Generalitat Valenciana en un estudio donde se valorará la nueva cifra de licencias posibles a solicitar.

Claudio Guilabert, concejal de Espacios Públicos, ha señalado que esta ampliación “es una manera de agradecer la labor de los taxistas que otorgan seguridad en cuanto a la movilidad de los ilicitanos”.

El edil ha añadido que “en los últimos dos años, las incidencias del aeropuerto se han reducido de manera muy considerable única y exclusivamente gracias al trabajo que están realizando los taxistas no sólo en la ciudad. Son muchos los asalariados que están pendientes de estas nuevas licencias de taxi, licencias que por fin podrán tener, después de muchísimos años esperando”.

Finalmente, Guilabert ha explicado que, en los próximos días, “el Departamento de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Elche se pondrá en contacto con los presidentes de las compañías Radio Taxi Elche y Servitaxi Elx para aclarar la nueva normativa y el trabajo en conjunto a realizar”.