El Ayuntamiento decide eliminar la venta de sillas para la Cabalgata de Reyes de 2027

La lluvia obligó a adelantar la hora de salida de la Cabalgata de Reyes de Elche a las 17:00 horas y acortar su recorrido, además de que se eliminó la venta de sillas a lo largo del desfile. Esta medida que se adoptó por el anuncio de mal tiempo se va a consolidar de cara a la cabalgata de 2027 ya que el alcalde de Elche ha anunciado que no habrá alquiler de sillas y el horario se adelantará a fin de que, según ha dicho "a las ocho y media de la tarde esté terminado el desfile y los niños y niñas puedan irse a su casa a tiempo de acostarse pronto para esperar la llegada de los Reyes Magos".

Ruz ha hecho este anuncio en una comparecencia para hacer balance de las fiestas navideñas en Elche. Según ha informado, han sido más de 400.000 las personas que han participado en los diferentes actos y eventos siendo los mas seguidos las cabalgatas de Papá Noel y Reyes Magos y el encendido del alumbrado.

Respecto al impacto de estas fiestas sobre el turismo en la ciudad, el primer edil ha informado de un incremento del 1’5% en la ocupación hotelera que alcanza el 67’34%, una cifra que en el caso del camping de La Marina Resort es del 90%. Además, ha destacado la presencia turistas extranjeros que acuden a la oficina de turismo, con un porcentaje del 60%, principalmente procedentes de Francia, Bélgica, Países Bajos o Reino Unido.